Принц Гаррі та Меган Маркл йдуть з королівської родини

Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі оголосили своє рішення скласти королівські повноваження.

Про це стало відомо завдяки офіційному акаунту герцогів Сассекських у Instagram. У соцмережі подружжя написало:

"Ми маємо намір відійти від справ як члени королівської родини та працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи водночас повністю підтримувати Її Величність Королеву. Саме завдяки вашій підтримці, особливо в останні кілька років, ми почуваємося готовими до такої зміни".

Тепер Меган і Гаррі житимуть на дві країни, проводячи час і в Канаді, і у Великобританії.

"Ми плануємо збалансувати наш час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, продовжуючи виконувати наш обов'язок перед королевою, Співдружністю і нашими покровителями. Ця географічна рівновага дозволить нам виховати нашого сина із вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному етапі, включно із запуском нашої нової благодійної організації", – йдеться в офіційній заяві.

Відомо, що відмова від королівських повноважень означає, що Маркл і Гаррі більше не зможуть розраховувати на фінансування з держбюджету. Також подружжя більше не представлятиме королівську родину на офіційних заходах.

Втім, як з'ясувалося, про своє рішення герцоги Сассекські не попередили монаршу сім'ю: про те, що Меган і Гаррі мають намір відмовитися від повноважень, королева Єлизавета II і принц Чарльз дізналися завдяки телебаченню. Як повідомляє Daily Mail, це розлютило королеву й принца.

"Королева Єлизавета II глибоко засмучена. Принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям розлючені", – пише видання.

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