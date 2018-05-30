Принц Гаррі і Меган Маркл змінили місце для медового місяця

Герцог і герцогиня Сассекські змінили маршрут свого медового місяця.

Якщо раніше принц Гаррі та його дружина Меган Маркл планували поїхати у Намібію, то тепер відвідають Канаду.

Вони будуть насолоджуватися відпочинком у готелі Fairmont Jasper Park Lodge у провінції Альберта на заході країни. Це місце ЗМІ називають "найнуднішим курортом у світі".

Однак відомо, що для пари підготували будиночок з шістьма спальнями.

Цікаво, що саме тут у 2005 році зупинялися королева Єлизавета II і принц Філіпп, а в 1939-му - король Георг VI і королева Єлизавета I.