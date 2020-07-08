Примусова вакцинація: в Раді пояснили сенс скандального законопроєкту

3 липня в кількох містах України відбулася протестна акція "За сім’ю, за права дитини, проти медичної тиранії". Причиною проведення акції став законопроєкт, яким пропонується за відсутності згоди законного представника дитини дати лікарю право ухвалювати рішення про медичне втручання.

Член Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах в ефірі телеканалу Obozrevatel TV пояснила сенс, який закладали законотворці в цей проєкт закону.

Зокрема, за її словами, для відповідальних батьків не заплановано ніяких змін. Ніхто не буде перекладати відповідальність на третю особу. Законопроєкт ініційований мінсоцполітики і направлений на подолання існуючої юридичної прогалини в законі "Про основи охорони здоров’я" та інших.

Він стосується, в першу чергу, батьків, які нехтують своїми обов’язками та нехтують потребами дітей. "Примусова вакцинація – повний фейк", - заявила Булах. Вона додала, що щеплення дитині проводяться виключно за згодою батьків.

Наразі законопроєкт допрацьовується.