Приморозить до -9 °C: прогноз погоди в Україні на 30 грудня від ObozTV

У понеділок по всій Україні очікується хмарна погода, а вночі приморозить – подекуди до -9 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 30 грудня.

На заході небо затягне хмарами, місцями пройдуть короткочасні зливи. Температура повітря вдень +1, вночі -9 градусів.

На півночі день буде похмурим, але сухим. Денний максимум 0, нічний мінімум -6 градусів.

У східних регіонах переважатиме хмарна та волога погода, сніг чергуватиметься з дощем. Максимум денної температури +3 градуси, вночі на термометрах -1.

На півдні та в Криму хмарно та сухо. Температура повітря вдень +4 градуси, вночі 0.

У центральних областях мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Повітря протягом дня прогріється до +1 градуса, вночі термометри покажуть -6.

У Києві 30 грудня хмарно з проясненнями, без опадів. Денний максимум -1, нічний мінімум -2 градуси.

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