Прилепин заговорил о "ХНР" и "ОНР" в Украине

Прилепин заговорил о "ХНР" и "ОНР" в Украине59Читати матеріал російською
Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах оккупантов Донбасса, заявил, что Одесса и Харьков якобы мгновенно могут превратиться в подобие террористических "Л/ДНР".
Для этого необходимы лишь благоприятные условия и поддержка России, отметил он во время выступления в МХАТе, запись которого опубликована на его YouTube-канале.
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