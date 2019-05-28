Прилепин заговорил о "ХНР" и "ОНР" в Украине

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах оккупантов Донбасса, заявил, что Одесса и Харьков якобы мгновенно могут превратиться в подобие террористических "Л/ДНР".

Для этого необходимы лишь благоприятные условия и поддержка России, отметил он во время выступления в МХАТе, запись которого опубликована на его YouTube-канале.

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