Прилепин поставил Западу ультиматум по миру на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне террористов "ДНР", заявил, что Россия должна навязать Западу свои условия завершения войны на Донбассе.

По его мнению, Европа обязана согласиться на такое установление мира в указанном регионе, которое не будет учитывать интересы Украины. Самоуверенное и даже несколько угрожающее высказывание оккупант озвучил в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".