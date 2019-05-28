ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Прилепин оправдал убийства украинцев на Донбассе

100Читати матеріал російською

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что де-факто названные территории уже стали российскими. Циничное оправдание военной агрессии Кремля против Украины Прилепин озвучил во время встречи с читателями во МХАТе, запись которой опубликована на его YouTube-канале.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини