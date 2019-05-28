Прилепин оправдал убийства украинцев на Донбассе

Прилепин оправдал убийства украинцев на Донбассе100Читати матеріал російською
Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что де-факто названные территории уже стали российскими. Циничное оправдание военной агрессии Кремля против Украины Прилепин озвучил во время встречи с читателями во МХАТе, запись которой опубликована на его YouTube-канале.
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