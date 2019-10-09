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9 жовтня • оновлено в 18:44
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Приклад Польщі є дуже показовим: країна відмовляється від російського газу

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Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев прокоментував новину про те, що Польща відмовляється від російського блакитного палива.

Він заявив, що приклад Польщі є дуже показовим, оскільки, не зважаючи на всі політичні чвари та на всі розбіжності у поглядах різних політичних сил у парламенті, керівництво країни показує присутність стратегії, там спостерігається наступність у діях уряду.

"Якщо було прийнято рішення забезпечити енергетичну самодостатність, якщо було прийнято рішення диверсифікувати маршрути і джерела постачання, то ці рішення виконують усі уряди, не залежно від того, які партії перебувають при владі. Цій програмі вже більше десяти років, і саме завдяки цій програмі ми бачимо, що вже через кілька років Польщі зможе свідомо обирати постачальника того ж самого газу. І тепер, якщо "Газпром" захоче постачати газ у Польщу, він має запропонувати настільки вигідні умови, щоб Польща погодилась на постачання російського газу", - зазначив експерт з енергетичних питань.

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