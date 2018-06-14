Прийняття України до ради ООН, візит омбудсмена в Росію - новини наObozTV

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй обрала Україну до складу економічної і соціальної ради ООН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова відвідає українських політв‘язнів, які незаконно утримуються в Росії. Державне підприємство "Укрзалізниця" заборонило вантажоперевезення у вагонах російських компаній. 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.

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