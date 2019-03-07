Пригоди росіян в Південній Кореї: нове відео з борта суховантажу-руйнівника

Друга частина відео зіткнення російського суховантажу SEAGRAND із мостом у Південній Кореї доводить, що моряки були п'яні.

"Ось до чого доводить алкоголь", - кажуть члени екіпажу на записі з камер відеоспостереження, поширеному в мережі.

Нагадаємо, що за повідомленням корейської берегової охорони, площа пошкодження шляхопроводу склала близько 25 квадратних метрів. Під час допиту з'ясувалося, що капітан мав підвищений вміст алкоголю в крові (0,86 проміле при допустимих 0,3 проміле). Також стало відомо, що за 40 хвилин до зіткнення судно зачепило круїзний лайнер у порту Пусан.

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