Причини та наслідки катастрофи літака в Ірані: експерт з питань екстримізму

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чи варто серйозно розглядати версію із терактом на борту літака МАУ, який розбився напередодні 8 січня в Ірані неподалік Тегерану.

"По-перше, потрібно розуміти, що таке терористичний акт. Це не лише жертви. Терористичний акт - це інформаційний вибух та його наслідки. Україна, відверто кажучи. не є в світовому просторі першорядним гравцем у формуванні інформаційних потоків, і якби це був цілеспрямований теракт, то він був би спрямований на літак, де перебували пасажири. або який би перебував у власності країн так званого "золотого мільярду". Єдина версія про терористичну атаку, яка варта уваги, з тих, що я чув, - це версія про те, що більшість пасажирів, навіть та пасажири. які мали громадянство Канади, вони були етнічними іранцями. І ніби-то Іран таким чином намагався призупинити міграцію середнього прошарку власного населення", - зазначив Петренко.

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