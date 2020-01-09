Причини катастрофи літака МАУ в Ірані: експерт з питань безпеки

Експерт з питань досліджень проблем національної безпеки Тарас Жовтенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував причини катастрофи українського літака Boeing в Ірані.

"Я думаю, що зараз, враховуючи непрості взаємини України з РФ, яка є союзником Ірану, інформаційних вкидів є досить багато, і їх буде ще дуже багато. Тому нам бажано почекати офіційних даних, принаймні із розшифровки "чорних скриньок", які зараз знаходяться в руках іранської сторони. Так, Іран мав технічні можливості збити наш літак. Але те, що він не закрив свій повітряний простір для інших літаків, говорить не на користь версії за збиттям літака", - заявив Жовтенко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!