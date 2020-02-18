Президентська тактика примирення зазнала поразки: Павло Розенко

Віце-прем'єр-міністр України (2014-2019 рр.) Павло Розенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував обстріли позиції українських військових на Донбасі.

"Сьогодні, я сподіваюся, що президент України перш за все має зрозуміти, що його тактика іти на примирення з агресором, на замирення, уникати гострих кутів, не реагувати на агресію, ця тактика зазнала поразки. Ми ще раз побачили, що стратегічного бачення, як відновити територіальну цілісність України, як повернути Крим, у Зеленського немає", - заявив Розенко.

Він нагадав, що усю передвиборчу кампанію кандидат у президенти Зеленський говорив про те, що вирішити конфлікт на Донбасі можна з України, що війна на Сході України триває з вини президента Порошенка та олігархів, які заробляють на війні.

"І от, що ми побачили. Ми припинили стріляти, а кількість загиблих та поранених після нормандського формату лише збільшилася", - додав Розенко.

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