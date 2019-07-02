"Президентом должен быть человек, который сможет защитить украинцев и обеспечить нашу победу", - Александр Турчинов в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

Александр Турчинов в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

Украинский политик и государственный деятель, экс-секретарь СНБО и председатель Верховной Рады Украины, народный депутат, доктор экономических наук и финансовый аналитик, писатель, журналист, кинематографист и проповедник, которого российские СМИ называют "кровавым пастырем" Александр Турчинов в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич, какой день в своей жизни считает самым счастливым, как борется с бессонницей, прослушивается ли ватсап и вайбер и какого бы цвета был хамелеон, если бы он попал на заседания Верховной Рады.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!