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"Президентом должен быть человек, который сможет защитить украинцев и обеспечить нашу победу", - Александр Турчинов в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Александр Турчинов в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

Украинский политик и государственный деятель, экс-секретарь СНБО и председатель Верховной Рады Украины, народный депутат, доктор экономических наук и финансовый аналитик, писатель, журналист, кинематографист и проповедник, которого российские СМИ называют "кровавым пастырем" Александр Турчинов в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич, какой день в своей жизни считает самым счастливым, как борется с бессонницей, прослушивается ли ватсап и вайбер и какого бы цвета был хамелеон, если бы он попал на заседания Верховной Рады.

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Автор
Ганна БуткевичГанна Буткевич
Особа
Олександр Турчинов
Місце
УкраїнаКиїв
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