Президентка Естонії жорстко потролила Зеленського: подарувала велосипед

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала своєму українському колезі Володимиру Зеленському іменний велосипед та банку меду.

Незвичайний подарунок вона піднесла йому під час офіційного візиту лідера України в Таллінн 26 листопада. Фото презенту з'явилися на Telegram-каналі видання Bykvu.com

У свою чергу Зеленський, як пише "Слово і діло", в якості подарунка привіз колезі з ЄС українську вишиванку.

Жест Кальюлайд викликав ажіотаж у мережі і став приводом для безлічі жартів українців. Люди сприйняли це як тролінг із боку президентки Естонії на обіцянки Зеленського їздити на велосипеді.

"Президентка Естонії подарувала Зеленському велосипед. Троль 80-го левелу", "Таки пані має смак", "Добре, що піаніно не подарувала", "А чому не "Зайчик"? Якраз за розміром підходить", "Якщо це дійсно так, то це просто бомба. Взула по самі помідори", "Краще б піаніно", "Наступного разу привезе рояль", "Клавіші на кермі намалюйте", – сміються українці.

Також на новину відреагував політтехнолог Олексій Голобуцький. Він жартома запропонував президенту використовувати новий транспортний засіб у щотижневих відеозверненнях до народу України.

"Президентка Естонії подарувала Зеленському велосипед. Чекаємо на відео розмов із ним. "Тесла" і пішки – це вже пройдений етап", – із сарказмом написав Голобуцький.

Нагадаємо, коли Зеленський був актором "95 кварталу", в одному з номерів він імітував гру на піаніно статевим органом. Цей фрагмент навіть показало в одному зі своїх ефірів популярне американське сатиричне шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі із Зеленським Кальюлайд заявила, що Росія є агресором, націленим проти України. Естонська лідерка наголосила, що міжнародній спільноті не можна забути, що в цьому конфлікті немає двох винних сторін. Вона зазначила, що треба зробити кроки на підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram