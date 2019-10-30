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30 жовтня • оновлено в 17:40
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Президент Володимир Зеленський завітав на Донбас

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У вівторок, 29 жовтня, в Маріуполі, куди прибув на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, влаштували масові акції протесту.

Вони присвячені відведенню військ на Донбасі, а також проблемам бізнесу і екології в металургійному місті. Як повідомляє місцеве видання 0629, до місця проведення форуму (до драмтеатру) активісти принесли рожеву труну з написом "Екологія", а також виставили плакати з написом "Я ФОП, а не лох!" і банери "Мені 42-й рік, я ж не лох, я президент цієї країни!", "Після відведення "Гради" долетять сюди!"

Крім того, на проспекті Миру активісти увімкнули пісню з цитатами скандальної розмови Зеленського з добровольцями в Золотому. Відзначається, що серед організаторів протестної акції помічений лідер маріупольського осередку "Національного корпусу" Антон Требухов.

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