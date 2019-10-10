Президент продемонстрував, що він максимально близький з народом: соціолог

Спеціальний кореспондент ObozTV В'ячеслав Буткалюк прокоментував перебіг подій на першій пресконференції Володимира Зеленського.

Він зазначив, що також ставитиме питання від редакторів телеканалу ObozTV президентові України. За розкладом він має це зробити о 18:15 за київським часом. Про пресконференцію журналісти дізналися вчора ввечері. Вона розпочалась сьогодні вчасно о 10 годині ранку. Президент також прибув вчасно. Серед першої десятки журналістів був і політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний. Журналісти та глядачі розмістились у фудзоні цього великого закладу.

Окремо Буткалюк відзначив організацію безпеки на заході. Він заявив, що охорона президента намагається бути максимально непоміченою.

А от соціолог Олексій Антипович прокоментував, як Володимир Зеленський відповідає на запитання преси.

Він зазначив, що подібна подія відбувається в Україні вперше і сам факт такого марафону - це дуже позитивно.

"Марафон є дуже цікавим, його можна розбирати на безліч цитат. Для пересічного українця такий захід є, безумовно, дуже важливим та цікавим", - заявив соціолог.

Він також додав, що команда Зеленського ще до виборів демонструвала різні цікаві підходи до ведення кампанії. От і нинішній підхід ні на що не схожий. Президент продемонстрував, що він дуже близький з народом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!