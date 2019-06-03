ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Президент повернув Леоніда Кучму до складу Трьохсторонньої контактної групи: Obozrevatel News

100Читати матеріал російською

Зеленський повернув Леоніда Кучму до складу Трьохсторонньої контактної групи

Президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму. Зеленський розповів, що зустрічався з партнерами зі США, Німеччини, Франції та інших країн Євросоюзу. Вони, за його словами, обговорювали припинення війни на сході України. Глава держави наголосив: на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона озвучить конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський дав завдання Баканову на призначив прес-секретаря

Президент Володимир Зеленський доручив виконуючому обов‘язки голови СБУ Івану Баканову підсилити боротьбу із корупцією – і вже за два тижні доповісти про перші результати. На брифінгу Баканов анонсував боротьбу із тіньовою економікою, та запросив журналістів, що займаються розслідуваннями - до співробітництва. Також Іван Баканов додав, що вже отримав допуск до державної таємниці.

Президент Володимир Зеленський призначив собі прес-секретаря. Ним стала журналістка Юлію Мендель. Вона перемогла у конкурсі, що оголошували 30 квітня. Відповідний указ вже опублікували на сайті глави держави. Юлії Мендель 32. Вона народилася у Херсоні, вчилася журналістики у Києві. Працювала на багатьох українських телеканалах та друкованих ЗМІ. Писала також і для американських видань.

Стан хлопчика, якого поранили поліцейські, лікарі оцінюють, як вкрай важкий

Хлопчик, якого п`яні поліцейські поранили у Переяслав-Хмельницькому, перебуває у вкрай важкому стані. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук. За його словами, дитина під’єднана до апарату штучної вентиляції легень. За словами бабусі малюка: куля побила череп і застрягла в мозку. Лікарі не можуть її дістати. Хлопчика поранили двоє поліцейських 31 травня, коли у нетверезому вигляді вирішили постріляти з пістолета по мішенях. У скоєному вони зізналися, однак досі не знають хто з них це зробив, оскільки обидва були п'яні. Під час обшуків у них вдома знайшли набої та магазин до пістолета Макарова, пневматичну та малокаліберну гвинтівки.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Obozrevatel News" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Obozrevatel NewsЕфіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини