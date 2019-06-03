Президент повернув Леоніда Кучму до складу Трьохсторонньої контактної групи: Obozrevatel News

Зеленський повернув Леоніда Кучму до складу Трьохсторонньої контактної групи

Президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму. Зеленський розповів, що зустрічався з партнерами зі США, Німеччини, Франції та інших країн Євросоюзу. Вони, за його словами, обговорювали припинення війни на сході України. Глава держави наголосив: на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона озвучить конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський дав завдання Баканову на призначив прес-секретаря

Президент Володимир Зеленський доручив виконуючому обов‘язки голови СБУ Івану Баканову підсилити боротьбу із корупцією – і вже за два тижні доповісти про перші результати. На брифінгу Баканов анонсував боротьбу із тіньовою економікою, та запросив журналістів, що займаються розслідуваннями - до співробітництва. Також Іван Баканов додав, що вже отримав допуск до державної таємниці.

Президент Володимир Зеленський призначив собі прес-секретаря. Ним стала журналістка Юлію Мендель. Вона перемогла у конкурсі, що оголошували 30 квітня. Відповідний указ вже опублікували на сайті глави держави. Юлії Мендель 32. Вона народилася у Херсоні, вчилася журналістики у Києві. Працювала на багатьох українських телеканалах та друкованих ЗМІ. Писала також і для американських видань.

Стан хлопчика, якого поранили поліцейські, лікарі оцінюють, як вкрай важкий

Хлопчик, якого п`яні поліцейські поранили у Переяслав-Хмельницькому, перебуває у вкрай важкому стані. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук. За його словами, дитина під’єднана до апарату штучної вентиляції легень. За словами бабусі малюка: куля побила череп і застрягла в мозку. Лікарі не можуть її дістати. Хлопчика поранили двоє поліцейських 31 травня, коли у нетверезому вигляді вирішили постріляти з пістолета по мішенях. У скоєному вони зізналися, однак досі не знають хто з них це зробив, оскільки обидва були п'яні. Під час обшуків у них вдома знайшли набої та магазин до пістолета Макарова, пневматичну та малокаліберну гвинтівки.

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