Президент говорить одне, а робить інше: ветеран АТО

Ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував наявність червоних ліній для нової української влади.

"Червоні лінії розмиваються. Він сьогодні сказав, що злочини Майдану мають розслідуватися, а завтра 100% його людина прокурор Рябошапка передав цю справу в нікуди - в ДБР - в каналізаційну трубу, фактично, вилив. А керує ДБР Богдан - недолюстрований чиновник Януковича. Тобто президент говорить одне, а робить інше. Все це є відповідальність однієї особи, одної людини - презедента. Він їх всіх набирав. Ми ж про більшість із них раніше ніколи не чули", - заявив ветеран АТО.

Взялися за ветеранів не тепер, взялися за них раніше, додав він.

"Ми не так боляче реагуємо, якщо хтось там щось вкрав, це дійсно питання розслідування. Але ж вони взялися за бойові операції", - зазначив Лапін

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