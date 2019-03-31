Прес-конференція кандидата в президенти України Анатолія Гриценка

Прес-конференція кандидата в президенти України Анатолія Гриценка235Читати матеріал російською
Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко заявив, що в другому турі президентських виборів не підтримає нинішнього главу держави Петра Порошенка. У той же час, він зізнався, що може закликати голосувати і за Володимира Зеленського. За його словами, він його, на відміну від Порошенка, не знає.
За словами Гриценка, після завершення роботи штабів та виборчих комісій, він з командою буде визначатися щодо роботи штабів на парламентських виборах і формування коаліції. Про це, за його словами, він домовився з главою партії "Самопоміч" Андрієм Садовим задовго до того, як той зняв свою кандидатуру на президентських виборах на користь Гриценка.
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