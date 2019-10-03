''Премія Петрушки'': хто з нардепів переміг в інтелектуальному анти-рейтингу

Народним депутатам не вистачає тільки рок-н-ролу; секс і наркотики в залі пленарних засідань парламенту у них вже є.

В анти-рейтингу, за "почесне" звання "інтелект Петрушки" брали участь нинішні народні депутати і парламентарії минулих скликань: Юрій Мірошниченко, Дмитро Добкін, Андрій Денисенко, В'ячеслав Костянтинівський, Олег Барна і Ілля Ківа.

У сьогоднішньому випуску ми нагадали про "заслуги" і "вдалих" проявах такту і відповідальності, яку повинні були б демонструвати нардепи. І за результатами побаченого визначили беззаперечного переможця.

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