Прем'єра в Україні! Шпигунський серіал "Бюро легенд" на OBOZREVATEL

Серіал отримав велику кількість схвальних відгуків, як у Франції так і за кордоном і отримав кілька нагород.

Сюжет обертається навколо життя агентів DGSE (Головного управління служби зовнішньої безпеки Франції). Співробітники займаються підготовкою агентів до місій в різних країнах світу, вигадують для них нові особистості, підкріплюючи ці біографії вигаданими вперемішку з реальними фактами, на мові розвідників — легендами.

Критики визнають гарну гру акторів та напружений, гарно прописаний та реалізований, цікавий сценарій.