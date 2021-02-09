Прем'єр Шмигаль зустрівся з головою Євроради Мішелем

Софія Закревська Відео 18:41, 9.02.2021 Оновлено: 18:51, 9.02.2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем перед засіданням Ради Асоціації Україна-ЄС.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Ведуча "1+1" Вітвіцька заявила про розлучення з чоловіком

Пішли служити дуже рано, але не повернулися: що відомо про загиблих під Новомихайлівкою українських військових

Секретарка Киви, яка вкрала iPhone, стала заступницею голови Полтавської райради

Арестович: я "совок" за психотипом і росіянин за культурою. Відео

В Україні оголосили штормове попередження через сніг та хуртовини