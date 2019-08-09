Представництво Вселенського патріарха буде у стилобаті Андріївської церкви

Повноцінні служіння в Андріївській церкві, де розміщено постійне представництво (Ставропігія) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні, почнуться вже в кінці року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. За його словами, мова йде про повноцінне відновлення Андріївської церкви і закінчення там реставраційних робіт.

"Також там має запрацювати офіс, який буде розташований внизу, в так званому стилобаті Андріївської церкви. Тому з обох сторін потрібна комунікація, щоб перевести відносини на робочий рівень", - сказав Юраш.

"Системні відносини між Києвом і Фанаром налагодилися ще за часів Кучми, коли вперше зрозуміли безперспективність орієнтації на Москву. При Ющенку вони вийшли на рівень високої комунікації - тоді відбувся перший офіційний візит. Янукович з цього контексту випав, а апогеєм, звичайно, були часи президентства Порошенко, коли Україна отримала Томос. І тому цілком логічно, що 20-річний досвід комунікації між Вселенським Патріархом і Україною повинен бути продовжений. Тому з часу обрання Зеленського йшли неформальні меседжі про бажання такої комунікації", - вважає Юраш.

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