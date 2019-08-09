Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Представництво Вселенського патріарха буде у стилобаті Андріївської церкви

110 Читати матеріал російською

Повноцінні служіння в Андріївській церкві, де розміщено постійне представництво (Ставропігія) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні, почнуться вже в кінці року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. За його словами, мова йде про повноцінне відновлення Андріївської церкви і закінчення там реставраційних робіт.

"Також там має запрацювати офіс, який буде розташований внизу, в так званому стилобаті Андріївської церкви. Тому з обох сторін потрібна комунікація, щоб перевести відносини на робочий рівень", - сказав Юраш.

"Системні відносини між Києвом і Фанаром налагодилися ще за часів Кучми, коли вперше зрозуміли безперспективність орієнтації на Москву. При Ющенку вони вийшли на рівень високої комунікації - тоді відбувся перший офіційний візит. Янукович з цього контексту випав, а апогеєм, звичайно, були часи президентства Порошенко, коли Україна отримала Томос. І тому цілком логічно, що 20-річний досвід комунікації між Вселенським Патріархом і Україною повинен бути продовжений. Тому з часу обрання Зеленського йшли неформальні меседжі про бажання такої комунікації", - вважає Юраш.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...