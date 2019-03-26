Представники УПА – учасники бойових дій: Obozrevatel News о 10:00 від 26.03.2019

Представники УПА – учасники бойових дій

В Україні запрацював закон, яким учасниками бойових дій визнають тих, хто боровся за незалежність держави у ХХ столітті. До цієї категорії потрапили і представники Української Повстанської армії та Організації народної оборони "Карпатська Січ". Також учасниками бойових дій відтепер будуть збройні підрозділи Організації українських націоналістів.

Підвищення тарифів на проїзд у транспорті

Рішення суду - не указ. У міськраді Харкова заявили, що пасажирів у громадському транспорті і далі будуть перевозити за підвищеними тарифами. І це попри те, що вже другий Апеляційний суд фактично визнав їх незаконними. Вартість проїзду виконком Харківської міськради підвищив шостого лютого.

ЦВК завершила реєструвати міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на вибори президента України. За словами радника глави ЦВК, всього на вибори приїдуть 2344 спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав. Представників Росії, нагадаю, серед них не буде.

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