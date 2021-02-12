Представник Росії в ООН заявив, що "Україна окупувала Україну"

Вікторія Довгань Відео 09:19, 12.02.2021 Оновлено: 09:29, 12.02.2021

Постійний представник Росії в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Василь Небензя заявив, що Україна нібито окупувала сама себе. Крім того, він звинуватив Францію та Німеччину в "причетності до цього".

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