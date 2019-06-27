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Правозахисники і наркоспоживачі провели акцію на Банковій: що відомо

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У Києві біля Адміністрації президента України правозахисники і наркозалежні провели акцію "Спляча красуня" до Міжнародного дня боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Про мету заходу розповіли член правління Міжнародної мережі наркоспоживачів Антон Басенко і директор благодійної організації ВОЛНА Олег Димарецький.

"Ця акція в Києві проводиться з 2013 року. "Спляча красуня" - це асоціації з тим станом, в якому перебуває українська наркополітика", - повідомив Басенко.

За його словами, "репресивна наркополітика України не дає результатів, крім епідемії ВІЛ, гепатиту та туберкульозу", а в'язниці заповнені не організаторами наркозлочинності, а простими наркоспоживачами".

"Ми говоримо не про соціальне явище як таке, ми говоримо про захворювання, яке носить чітко структурований порядок - про поведінкові особливості, пов'язані з вживанням психоактивних речовин... Людина, яка має таке захворювання, не повинна нести за це відповідальність", - зазначив Димарецький.

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