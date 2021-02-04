Правозахисник Фейгін: Путін і Навальний йдуть ва-банк

Тетяна Гайжевська Відео 10:37, 4.02.2021

Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу Obozrevatel TV прокоментував засудження опозиціонера Олексія Навального. На його думку, і сам Навальний, який повернувся в Росію, і президент РФ Володимир Путін, який вирішив засудити його, ризикували. Ризик для Путіна полягає в тому, що він "може нарватися на санкції".

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