Православний Photoshop: як РПЦ домалювала собі прихильників в Україні

Перед тим, як зважитися воювати з Україною, президент Росії Володимир Путін врахував церковний фактор. Саме тому патріарх Кирил декілька разів приїжджав в Україну. Тут він збирав людей, через що у Путіна виникла ілюзія, ніби він має абсолютну владу в Україні. Про це повідомив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.

Ми пригадали випадки, коли Москва, аби збільшити уявну кількість своїх прихильників в Україні у той період, навіть не цуралась домальовувати їх у графічному редакторові PhotoShop.

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