Православна церква України звернулася в ООН: Obozrevatel News о 11:00 від 06.03.2019

Православна церква України звернулася в ООН

Окупанти чинять репресії проти Православної церкви України в анексованому Криму та на тимчасово непідконтрольній Києву частині Донбасу. З такою заявою Православна церква України звернулася до Організації Об‘єднаних Націй, ОБСЄ, країн-гарантів Мінського процесу та міжнародних організацій.

Мангера відсторонили від посади

Суд на місяць відсторонив Владислава Мангера від посади голови Херсонської облради. Таким чином, Шевченківський суд частково задовольнив клопотання прокуратури. Своєю чергою, захист Мангера заявив, що буде оскаржувати це рішення.

У Лондоні знайшли вибухівку

Пакети з вибухівкою знайшла поліція у двох аеропортах та залізничному вокзалі Лондона. Три підозрілі пакунки у вигляді поштових бандеролей могли спровокувати пожежу, уточнюють правоохоронці.

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