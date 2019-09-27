Правила змінилися: медіа-юрист розповів, чому у ТВ-каналу 112 не відберуть ліцензію

Медіа юрист Андрій Соломаха пояснив процедуру позбавлення ліцензій телеканалів Нацрадою з питань телебачення і радіо, розповів про те, чому ТВ-канал 112 не можуть позбавити ліцензії та нагадав про зміни у проваджені цією процедури, які відбулися за останні 15 років.

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