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27 вересня • оновлено в 18:47
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Правила змінилися: медіа-юрист розповів, чому у ТВ-каналу 112 не відберуть ліцензію

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Медіа юрист Андрій Соломаха пояснив процедуру позбавлення ліцензій телеканалів Нацрадою з питань телебачення і радіо, розповів про те, чому ТВ-канал 112 не можуть позбавити ліцензії та нагадав про зміни у проваджені цією процедури, які відбулися за останні 15 років.

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О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Андрій Соломаха
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