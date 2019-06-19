Правила безпеки на воді: засновник "Пляжного патруля" поділився лайфхаками

Гість студії – Денис Пікалов, співзасновник громадського об'єднання "Пляжний патруль", експерт з питань водної рекреації.

Які пляжі Києва відповідають нормам відпочинку? Де безпечніше купатися? Виявляється, навіть пляжі зі статусом "Блакитного прапора" можуть не відповідати санітарним критеріям.

"Вода не може бути постійно брудною або постійно чистою. Вона змінюється. Ми повинні розуміти, що кишкова паличка сама по собі не спричиняє якої-небудь шкоди. Але якщо там є кишкова паличка – там може бути щось більш страшне. І не тільки ентеровіруси", – попереджає Пікалов.

Говоримо про те, як беруться аналізи води, чому не можна купатися після дощу, про правила безпеки на пляжах і роботу рятувальників в Україні.

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