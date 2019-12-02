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2 грудня • оновлено в 22:03
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"Правий сектор" не причетний до замаху на Соболєва: речник визвольного руху

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Речник "Правого сектору" Артем Скоропадський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував новини про те, що до замаху на депутата В'ячеслава Соболєва причетні "Правий сектор" або представники "Української добровольчої армії".

"На мій погляд, потрібно запитувати у журналістів, які взяли цю інформацію та не розбираються у тому, що таке "Правий Сектор" і "Добровольчий український корпус" і що таке "Українська добровольча армія". З 2015 року "Українська добровольча армія" не має жодного відношення до "Правого Сектору". Ми взагалі не знаємо, хто всі ці люди, вони не мають жодного відношення до "Правого сектора". Нас прив'язали до цієї події взагалі не зрозуміло як. Якщо ви подивитесь на повідомлення киїської поліції, то там немає жодного посилання на "Правий сектор", - заявив Артем Скоропадський.

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Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Артем Скоропадський
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
)))) нацисты))))
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