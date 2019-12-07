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7 грудня • оновлено в 12:38
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Працьовиті тайці

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В даному відео два працьовитих тайца споруджують землянку з двома басейнами. Особливістю їх роботи є те, що в процесі побудови вони не використовують сучасні технології і працюють виключно примітивними інструментами.

працьовиті тайці

працьовиті тайці

скріншот з відео

працьовиті тайці

працьовиті тайці

скріншот з відео

У них немає навіть лопат, ями риють за допомогою твердих палиць, а землю викидають руками.

Таким чином тайцам потрібно спорудити приміщення для кімнати відпочинку і 2 басейни. Коли приміщення споруджені, час споруджувати басейн.

працьовиті тайці

працьовиті тайці

скріншот з відео

працьовиті тайці

працьовиті тайці

скріншот з відео

Після цього споруджується дах з гілок і в басейн набирається вода. Для того, щоб вода утримувалася в басейні, використовується бамбук.

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