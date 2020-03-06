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6 березня • оновлено в 10:46
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Працівники птахофабрики звинувачують директора НАБУ Ситника у помсті

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Працівники птахофабрики "Київська", ось так зустріли виконавчу службу, представники якої, в порушення норм закону, намагались потрапити на підприємство з особливим санітарним режимом.

Як сніг на голову. Абсурдним виглядає і арешт майна, бо йдеться в першу чергу про 1 млн. курей. Захистити їх і себе вийшли люди, які віддали птахофабриці десятки років і не готові втрачати роботу. Середня зарплата на підприємстві складає близько 15 тисяч гривень. Більшість працівників птахофабрики - молодь, яким підприємство надає житло. Все це ризикують втратити через дії НАБУ, Суду та виконавчої служби, які на думку юриста Олександра Лебідя знаходяться в змові.

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