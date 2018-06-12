ПП з баржею і катамараном на Волзі, голий велопробіг в Лондоне - новини на ObozTV

Український конгресовий комітет Америки анонсував одноденну акцію голодування у підтримку українського режисера Олега Сенцова. Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали спільний документ за підсумками історичного саміту. У Росії на річці Волга баржа протаранила катамаран. У Лондоні відбувся щорічний голий велопробіг.

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