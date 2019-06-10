Позов України проти Росії: Obozrevatel News

Позов України проти Росії

У Гаазі стартували перші слухання за позовом України проти Росії. Трибунал протягом двох днів розгляне справу про порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. Сьогодні свої аргументи наведе російська сторона. Завтра – українська. Ця частина процесу буде публічною. Згодом засідання відбуватимуться в закритому режимі.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії у 2016 році. Москва всі звинувачення відкидає і намагається довести, що претензії України нібито не стосуються Конвенції ООН з морського права.

Наслідки техногенної аварії

Через забруднення річки Рось близько ЧОТИРЬОХСОТ ТИСЯЧ людей залишаються без води в Умані - на Черкащині та у Білій Церкві Київської області. Фахівці взяли аналізи на пробу, результати дослідження мають оголосити за кілька годин- повідомили в ДСНС. Також на терміновому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки опрацюють план подальших дій.

Загибелі водних біоресурсів в межах Київської області по річці Рось не виявлено - повідомляє Київських рибоохоронний патруль.

Тим часом мер Білої Церкви Геннадій Дикий заявив : водопостачання відновлять тоді, коли будуть на 100% впевнені у тому, що вода чиста і безпечна. Напередодні через ДТП на Вінниччині у річку Рось потрапили отруйні хімікати. Поліція встановила, що водій перевозив хімічну речовину, викрадену з сільгосппідприємств Козятинського та Липовецького районів. Правоохоронці відкрили одразу три кримінальні провадження. Покарання за такі злочини – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Контроль російської нафти

Польща частково відновила транспортування нафти з Росії трубопроводом "Дружба". Також запровадила механізм постійного контролю якості сировини, аби контролювати надходження її з Білорусії.

Перший етап роботи системи після її відновлення триватиме до кінця червня. Нагадаємо, Білорусія тимчасово призупинила експорт в Україну, Польщу та країни Балтії світлих нафтопродуктів. Причиною стало постачання неякісної нафти з Росії Також Білорусь почала підрахунок збитків з метою вимагати компенсації від російської сторони.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал