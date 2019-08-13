Позицію України щодо Донбасу підтримують і в США, і в Європі: експерт

Директор Дипломатичної Академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський заявив, що США готові долучатись до переговорів для вирішення проблем на Донбасі.

Формальне ж входження нової сторони у "нормандську четвірку" вимагає згоди всіх сторін. А на це можуть не погодитись, оскільки участь такого потужного гравця може суттєво змінити контекст дискусії, і росіяни до цього варіанту будуть ставитись дуже обережно. Експерт наголосив, що значно важливішим є не те, які країни будуть залучені до перемовин у "Нормандському форматі", а те, що Україна там хоче обговорювати і чого в результаті хоче досягти.

Корсунський зазначив, що ініціативи президента Зеленського по Донбасу широко підтримуються. І, на думку експерта, сьогодні і США і Європа однозначо перебувають на боці України.

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