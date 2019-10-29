Позиція ЄС у газових перемовинах може стати вирішальною: експерт з енергетичних питань

Експерт з енергетичних питань Геннадій Кобаль у прямому етері ObozTV прокоментував новини про можливе здорожчання газу у листопаді та газові перемовини у Брюсселі.

"Українська сторона була готова до затягування перемовин росіянами, тому що паралельно ведеться будівництво газопроводів в обхід України. І чим довше триватиме невизначеність, тим краще це для Газпрому і росіяни якраз цього добиваються", - заявив Кобаль.

За його словами, найкращим аргументом у перемовинах між Росією та Україною може бути якраз позиція ЄС, адже у даному випадку це є споживач блакитного палива.

"Для Європи вкрай важливо, щоб цей транзит залишався, адже це є надійний перевірений часом європейський коридор, який забезпечує блакитним паливом Схадну та Центральну Європу", - зазначив Геннадій Кобаль.

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