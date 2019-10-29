Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 11:06
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Позиція ЄС у газових перемовинах може стати вирішальною: експерт з енергетичних питань

40 Читати матеріал російською

Експерт з енергетичних питань Геннадій Кобаль у прямому етері ObozTV прокоментував новини про можливе здорожчання газу у листопаді та газові перемовини у Брюсселі.

"Українська сторона була готова до затягування перемовин росіянами, тому що паралельно ведеться будівництво газопроводів в обхід України. І чим довше триватиме невизначеність, тим краще це для Газпрому і росіяни якраз цього добиваються", - заявив Кобаль.

За його словами, найкращим аргументом у перемовинах між Росією та Україною може бути якраз позиція ЄС, адже у даному випадку це є споживач блакитного палива.

"Для Європи вкрай важливо, щоб цей транзит залишався, адже це є надійний перевірений часом європейський коридор, який забезпечує блакитним паливом Схадну та Центральну Європу", - зазначив Геннадій Кобаль.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Геннадій Кобаль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини