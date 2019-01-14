Позірний спокій: військовий священик впевнений, що росіяни не змиряться з самостійністю української церкви

Позірний спокій: військовий священик впевнений, що росіяни не змиряться з самостійністю української церкви367Читати матеріал російською
Клірик Свято-Миколаївського храму на Татарці, військовий священик Окремої президентського полку ієрей Андрій Гуль зазначив, що спокій, який з'явився в російських ЗМІ, після отримання українською церквою томосу, оманливий. За його словами, вони ніколи не смітяться з втратою України.
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