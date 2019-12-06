Пожежна безпека - це питання відповідальності власника: експерт

Голова ГО "Український союз пожежної та техногенної безпеки" Борис Платкевич у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував доручення президента перевірити стан пожежної безпеки у будівлях.

"Я хочу сказати, що пожежна безпека не може вирішуватися наскоками від тої чи іншої події, яка трапилась. Пожежна безпека - це проблема, яка має вирішуватися щодня. Це комплекс питань: технічних, організаційних, комплекс відповідальності. Є два шляхи: або власник сам розуміє відповідальність, або його потрібно змусити бути відповідальним. І потрібно зробити такі штрафи, які будуть мотивувати власників бізнесу", – заявив Платкевич.

Він також додав, що лише 2-3% від усіх установ в Україні перебувають у відповідному стані пожежної безпеки.

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