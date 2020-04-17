Коли зникне задимлення в Києві: еколог озвучив два сценарії
Задимлення і смог у Києві припиняться у двох випадках: коли в місті не залишиться сухої трави або коли піде дощ.
Про це в ефірі ObozTV розповів еколог Володимир Борейко. За його словами, причиною смогу і диму в Києві є численні пожежі в столиці і в Київській області, яких щодня налічується близько ста.
Він повідомив, що через непродуману державну політику наразі лісові господарства фактично не в змозі займатися гасінням пожеж. "Лісгосп залишили без державного фінансування. Зараз у них немає грошей, щоб купувати пожежні машини, на бензин і на людей. Вони просто не можуть гасити пожежі", – пояснив Борейко.
Крім того, рішенням попереднього складу уряду було заблоковано дію державного екологічного контролю. Отже, попереджати пожежі також неможливо.
"Це питання треба вирішувати системно: щоб у нас не було пожеж, а якщо будуть, щоб вони відразу гасилися", – заявив еколог.
На його думку, поради городянам закривати вікна і виходити на вулицю, надівши вологу пов'язку, малоефективні. "Краще поки виїхати з міста і побути на дачах", – порекомендував Борейко.
Як писав OBOZREVATEL:
Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.
У той же день у столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.
Київ 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник забруднення був зафіксований у діапазоні 238 AQI.
Рівень забруднення повітря в українській столиці досяг дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.
Через смог і пилові бурі в Києві люди занепокоїлися, чи не стали причиною забруднення повітря пожежі в Чорнобильській зоні.