Коли зникне задимлення в Києві: еколог озвучив два сценарії

Задимлення і смог у Києві припиняться у двох випадках: коли в місті не залишиться сухої трави або коли піде дощ.

Про це в ефірі ObozTV розповів еколог Володимир Борейко. За його словами, причиною смогу і диму в Києві є численні пожежі в столиці і в Київській області, яких щодня налічується близько ста.

Він повідомив, що через непродуману державну політику наразі лісові господарства фактично не в змозі займатися гасінням пожеж. "Лісгосп залишили без державного фінансування. Зараз у них немає грошей, щоб купувати пожежні машини, на бензин і на людей. Вони просто не можуть гасити пожежі", – пояснив Борейко.

Крім того, рішенням попереднього складу уряду було заблоковано дію державного екологічного контролю. Отже, попереджати пожежі також неможливо.

Смог і дим у Києві

"Це питання треба вирішувати системно: щоб у нас не було пожеж, а якщо будуть, щоб вони відразу гасилися", – заявив еколог.

На його думку, поради городянам закривати вікна і виходити на вулицю, надівши вологу пов'язку, малоефективні. "Краще поки виїхати з міста і побути на дачах", – порекомендував Борейко.

Як писав OBOZREVATEL:

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