Пожежа в Соборі Паржской Богоматері: пожежників не викликали 23 хвилини

Працівники собору Паризької Богоматері, в якому спалахнула масштабна пожежа, приблизно 20 хвилин намагалися самостійно пояснити спрацьовування сигналізації і лише потім звернулися до рятувальників.

Як з'ясували в паризькій прокуратурі, пожежна сигналізація вперше спрацювала в Нотр-Дамі о 18:20 за місцевим часом, повідомляє Buzz Feed. Однак пожежних ніхто не викликав. Тільки через 23 хвилини, коли вогонь уже охопив верхню частину будівлі, був зафіксований дзвінок.

Як заявив прокурор Парижа Ремі Хейтц, поки передбачається, що причиною пожежі став нещасний випадок, проте "розслідування буде довгим і складним".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!