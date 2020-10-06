Пожежа в парламенті Киргизстану

Карина Бондаренко Відео 06:01, 6.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Глава Нацполіції виступив за легалізацію проституції

У Чорне море зайшов британський "дракон" із зенітними ракетами. Фото

Головлікарка лікарні Києва: смертність від COVID-19 вразить, врятує тільки карантин

У Держдепі США оцінили боротьбу Зеленського з корупцією і пригрозили РФ новими санкціями

На Луганщині влаштували новий підпал: здетонували снаряди, вогонь наблизився до електростанції