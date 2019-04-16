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Пожежа в Нотр-Дамі спалахнула там, де реконструкція вже завершилася: журналіст

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Журналіст Андрій Шкіль, який перебуває у Парижі, зазначив, що генеральною причиню, яка послужила причиню пожежі у Нотр-Дамі, стали перші глобальні за всю 850-літню історію Собору Паризької Богоматері, реставраційні роботи. За його словами, крім детального переліку реставраційних робіт, які готувались заздалегідь, опрацьовувався й план з безпеки будівлі. За його словами, саме в тому місці, де ці роботу вже було закінчено напередодні, і спалахнула пожежа.

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