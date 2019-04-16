Пожежа в Нотр-Дам: язичницька містика і християнське ознаку

Собор Паризької Богоматері, він же собор Нотр-Дам - католицький храм в центрі Парижа, один із символів французької столиці. Кафедральний собор архиєпархії Парижа розташований на місці першої християнської церкви Парижа - базиліки Святого Стефана, побудованої, в свою чергу, на фундаменті галло-римського храму Юпітера, покровителя жінок.

Друге містичне ознаку: пожежа сталася в перший день католицької страсно тижні.

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