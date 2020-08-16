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16 серпня • оновлено в 22:54
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Пожежа в Дніпровському районі: загинула людина

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Кирило Лютий Кирило Лютий
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