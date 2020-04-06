Підпали Чорнобильської зони: еколог сказав, як це припинити

Штрафи за підпал трави в Україні необхідно збільшити "в десятки разів", інакше історія з пожежею в Чорнобильській зоні повториться ще не раз.

"Зараз штраф становить 170 гривень. Це дуже і дуже мало. У нас за ходіння вулицею без маски штраф 17 тисяч гривень", – сказав в ефірі ObozTV виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

Він нагадав, що саме підпал трави "фізичними особами" став причиною пожежі в Чорнобильській зоні, і закликав народних депутатів розглянути тематичний законопроєкт на найближчому засіданні.

За підпали в Чорнобильській зоні необхідно жорстко карати, сказав еколог

За оцінками еколога, на сьогодні пожежу локалізовано, вона більше не буде поширюватися. Рівень радіації дещо перевищував норму в епіцентрі, але в Києві й області він залишається в межах норми.

Водночас Фірсов порекомендував жителям столиці й області захистити себе від диму і гару, які з'явилися в повітрі внаслідок пожежі. Він порадив у найближчі дні не відкривати вікна й обмежити своє перебування на свіжому повітрі.

Як писав OBOZREVATEL:

У Чорнобильській зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

Ситуація з пожежею 5 квітня ускладнилася. Вогонь охопив 100 га, а в центрі пожежі радіація була вищою за норму.

6 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який зізнався, що скоїв підпал заради забави. За фактом підпалу порушено кримінальну справу.

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