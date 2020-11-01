Пожежа в будівлі лікарні в Стамбулі

Мирослав Семенюк Відео 16:20, 1.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Харкові чоловік влаштував стрілянину в ресторані: його забили до смерті

Саакашавілі після результатів виборів у Грузії "відмовився" від посади прем'єра

Путін придумав нову довічну посаду для експрезидентів РФ

Включення Фокіна і Кравчука в ТКГ назвали "кращою технологією за 29 років"

Усик переміг Чісору і став претендентом на чемпіонський бій із Джошуа